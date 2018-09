Tenda dello spaccio sulla spiaggia libera, pusher incastrati da agenti in costume da bagno

Un vero e proprio chiosco della droga allestito in una tenda da campeggio piazzata vicino la spiaggia libera di Torvaianica. A sgominare la banda di pusher gli investigatori della Squadra Mobile di Roma al termine di una articolata operazione di polizia giudiziaria. In manette nel pomeriggio di sabato scorso sono finiti cinque spacciatori, tre cittadini marocchini di 43, 31 e 49 anni e due senegalesi di 23 e 28 anni, colti in flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro.

Chiosco della droga sulla spiaggia di Torvaianica

I cinque soggetti avevano allestito un vero e proprio “chiosco della droga” al centro di una spiaggia libera sulla litoranea di Torvaianica. Sotto il loro ombrellone, infatti, all’interno di zaini e borse frigo, detenevano diversi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish, oltre che materiale funzionale alla ripartizione al dettaglio delle dosi da vendere.

Hashish e marijuana sulla spiaggia

A seguito di attività di appostamento iniziata sin dalle prime ore del mattino, i “Falchi” della Sesta Sezione della Squadra Mobile, mimetizzati tra i bagnanti, potevano accertare che il gruppo dei marocchini e dei senegalesi si muoveva secondo uno schema organizzativo collaudato: dopo aver armeggiato all’interno degli zaini posti sotto l’ombrellone, in modo alternato, gli stranieri si allontanavano per avvicinare i bagnanti in spiaggia ed offrire stupefacente.

Servizio sotto l'ombrellone

Un servizio che consentiva di raggiungere i clienti comodamente sotto gli ombrelloni, proponendo loro le diverse sostanze occultate poco distante. Per gli acquirenti già fidelizzati, vi era altresì la possibilità di raggiungere una tenda da campeggio al centro della spiaggia, dove gli stranieri detenevano, sepolte nella sabbia, le dosi preparate per la cessione.

Agenti in borghese in costume da bagno

Nonostante si muovessero con sospetto e massima attenzione, i cinque non si accorgevano che tra la folla dei bagnanti erano camuffati in tenuta da mare numerosi poliziotti che, accertata la cessione dello stupefacente, si lanciavano all’inseguimento dei delinquenti bloccandoli.

1700 dosi fra hashish e marijuana

Sotto l’ombrellone occupato dal gruppo criminale, anche con l’ausilio della Squadra Cinofili della Questura di Roma, sono state rinvenute complessivamente circa 1000 dosi di hashish e 700 di marijuana, oltre a denaro contante provento della vendita dello stupefacente.

Incastrati dai poliziotti che giocavano a racchettoni

Trovandosi ad operare su un terreno privo di ripari e luoghi di appostamento, al fine di eludere i controlli degli spacciatori, gli agenti della Squadra Mobile, durante il periodo di osservazione, hanno operato indossando costume da bagno e presentandosi in spiaggia in telo da mare ed infradito. E proprio mimetizzandosi tra i bagnanti ed inscenando una partita a racchettoni, i poliziotti sono riusciti a riprendere con i cellulari le fasi delle cessioni di stupefacente ed a disvelare il mercato illecito.

Assuntori segnalati in Prefettura

Nel corso dell’operazione, venivano fermati ed identificati anche gli acquirenti, tre ragazzi italiani, segnalati alla Prefettura per le successive sanzioni amministrative: sospensione della patente di guida o del passaporto, oltre alla sottoposizione ad un programma terapeutico e socio –riabilitativo. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Velletri, tutti gli arrestati sono stati accompagnati in carcere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.