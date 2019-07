Si stacca una tenda da un balcone del quarto piano: tragedia sfiorata a Montagnola

Attimi di paura questa mattina nel quartiere Montagnola. Una delle tende da sole montate sulla facciata di un condominio, in prossimità del balcone, si è staccata. È finita in strada, sugli arredi urbani che delimitano il marciapiede. Un tonfo improvviso, giù dal quarto piano con tutto il peso del telone e della struttura in metallo, che per chi passeggiava poteva essere fatale.

Siamo in via Adolfo Ravà, nel quartiere Montagnola, davanti a un noto bar gelateria molto frequentato in zona. Testimone del fatto, avvenuto questa mattina intorno alle 8, un ex consigliere del M5s dell'VIII municipio, Alberto Afflitto, che ha parlato di "tragedia sfiorata".

"Una tenda si è divelta dal quarto piano ed è caduta insieme a tutta la struttura. Ha colpito una persona ferendola alla gamba, fortunatamente la tenda ha rimbalzato sull'ombrellone del bar prima di colpirla" ha raccontato l'ex consigliere. "Sarebbe opportuno chiudere sempre le tende in caso di vento e un controllo sullo stato degli attacchi al muro/balcone". Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale.