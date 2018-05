Bomba d'acqua a Tivoli: strade chiuse e traffico in tilt

Bomba d'acqua a Tivoli. La pioggia si è abbattuta nell'area della provincia nord est della Capitale poco prima delle 18:00 di oggi 10 maggio. Delle forti precipitazioni piovose che hanno reso impraticabili diverse strade del territorio comunale, non percorribili in sicurezza. La Protezione Civile comunale consiglia di non spostarsi con l'auto fino al cessare della pioggia.

Bomba d'acqua a Tivoli

Come informa il Comune di Tivoli, forti criticità sono riscontrate su via Valeria tra bivio di San Polo e Tivoli, in via Empolitana tra Arci e largo Saragat. La Maremmana inferiore a Villa Adriana, nei pressi di Ponte Lucano, è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.