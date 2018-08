Maltempo a Roma, il Ferragosto è sotto il nubifragio: molte strade allagate

Erano previste e, puntuali, sono arrivate. Nel giorno di Ferragosto Roma è stata investita da potenti precipitazioni che hanno interessato tutto il suo territorio. Alcune strade, dalla zona di via dei Colli Portuensi a via Giustiniano Imperatore a Ostiense, sono rimaste allagate con conseguenti problemi alla circolazione.

Anche la via Colombo ha subito dei disagi, con il tratto che va dal Torrino Mezzocammino all'altezza dell'immissione con la Pontina aperto a corsia ridotta in quanto parte della carreggiata si è coperta d'acqua. Rallentamenti anche sul Raccordo all'altezza della Colombo e della Pontina e sull'Aurelia all'altezza della biforcazione con via Aurelia Antica.

Non sono mancati i problemi per i turisti del centro con molte strade che non hanno retto al potente nubifragio e sono rimaste allagate. Tra queste anche via del Corso.

Le piogge di oggi seguono le precipitazioni di ieri in seguito alle quali grossi rami sono caduti in molte parti della città. Uno di questi ha colpito uno scooterista che è rimasto ferito. I sagi più forti però si erano registrati il 23 luglio scorso quando diverse strade erano rimaste allagate.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati