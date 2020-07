Temporale Roma, bomba d'acqua e gradinata sulla zona est della Capitale

Temporale su Roma. Poco dopo mezzogiorno una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta in particolare sui quartieri est della Capitale. Un nubifragio di forte intensità che in poco tempo si è trasformato in grandine, imbiancando numerose strade di Pigneto, Prenestino, Centocelle, Tor Sapienza, Collatino e Alessandrino.

Le previsioni meteo l'avevano annunciato e la perturbazione era attesa tanto che ieri la protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di colore giallo. Al momento nessun disagio viene segnalato.

Seguiranno aggiornamenti

per inviare foto e segnalazione mail romatoday@citynews.it whatsapp 3498025606