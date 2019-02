Maltempo Roma, sabato di pioggia sulla Capitale: disagi sulle strade. Le vie allagate

Le previsioni meteo su Roma l'avevano annunciato: un week end di precipitazioni che nella mattinata di sabato ha presentato, puntuale, il conto. Pioggia battente sull'intera città e immancabili i disagi.

Tante le segnalazioni di strade allagate e in genere di disagi dovuti al maltempo. E' Luceverde a riportare, invitando alla prudenza, l'elenco delle vie allagate. In zona ovest, dove sono caduti 48mm di pioggia, in particolare disagi si registrano su via di Boccea (tra via Vinovo e via Apicale), in via Pantan Monastero, via Agostino Chigi e via dei Bevilacqua, nei pressi della stazione Aurelia.

#Roma #maltempo #allagamenti - Prudenza !

Roma ovest

▶Via Boccea altezza Via Vinovo e Via Apricale

▶Via di Pantan Monastero

▶Via Agostino Chigi

▶Via dei Bevilacqua altezza Via Dela Stazione Aurelia#luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 2 febbraio 2019

In centro problemi in via delle Belle Arti, altezza viale Tiziano. Rallentamenti, causa maltempo, anche su via del Foro Italico, tra via Salaria e viale di Tor di Quinto. A Roma sud, sul litorale, si segnala la chiusura dell'immissione sulla via Ostiense dalla via del Mare, all'altezza di Acilia. Qui l’incessante pioggia ha degenerato la condizione del manto stradale già al limite, causando un dissesto con una relativa buca che ha costretto la Polizia Locale a negare la deviazione, apponendo i nastri gialli.

Sempre nel X municipio problemi nella zona di Dragoncello dove i volontari della protezione civile Centro Zeta stanno operando per liberare le strade dall'acqua. LA SEGNALAZIONE INVIATA A ROMATODAY

Problemi anche a Ciampino dove si registrano 20 centimetri d'acqua nel sottopasso Donizetti. La polizia locale invita ad utilizzare percorsi alternativi. Disagi anche sul raccordo con rallentamenti, per allagamenti, tra gli svincoli Appia e Nomentana.

Ciampino. Prestare attenzione sottopasso via Donizetti per presenza almeno 20 cm di acqua. Utilizzare se possibile percorsi alternativi. — Polizia Locale Ciampino 00043 (@pl_ciampino) 2 febbraio 2019

A Mostacciano ennesimo albero caduto. Stavolta tragedia sfiorata in via Mendoza, dove la strada risulta chiusa al traffico. Sono stati chiusi gli accessi alle banchine del Tevere, nel tratto urbano, a causa del maltempo. Il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale, che tiene sotto controllo la situazione dei livelli idrometrici dei fiumi Tevere e Aniene, ha comunicato lo stato di attivazione Sa1-Attenzione a causa del superamento della prima soglia di attenzione del livello dell'Aniene. I livelli comunque - precisano dalla protezione civile capitolina - sono ben lontani da valori preoccupanti. LA NOTIZIA COMPLETA

#Roma #allagamenti #maltempo - Via Aurelia rallentamenti tra Via Aurelia Antica e Via di Brava ><#luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 2 febbraio 2019

Via Portuense allagata. Video lettore Romatoday