Maltempo a Roma: pioggia e temporali in città, allerta meteo fino a domani

Pioggia, temporali e primi allagamenti in città. Previste precipitazioni diffuse anche a carattere temporalsco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento fino a sabato mattina.

Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Centro Funzionale Regionale ha emesso quindi un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica regionale valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio: codice arancione per rischio idrogeologico su Aniene (E), Bacino del Liri (G); codice giallo per rischio idraulico su Appennino di Rieti (C); codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su Bacini Costieri Nord (A), Bacino Medio Tevere (B), Roma (D), Bacini Costieri Sud.

Nel IV Municipio, in via Arturo Graf, l'Anps Gruppo Roma 1 è entrata in servizio per liberare il sistema di caditoie stradali dalle foglie, per permettere il drenaggio delle acque piovane.

Nel frattempo il maltempo ha creato problemi alla circolazione stradale. La Termini-Giardinetti, a causa del traffico intenso in zona Porta Maggiore, ha visto temporaneamente il servizio limitato a Ponte Casilino. Traffico anche sul Grande Raccordo Anulare tra Bufalotta e Prenestina, nella carreggiata interna, e tra la Roma-Fiumicino, Bufalotta e lo svincolo A24 nella carreggiata esterna.