Maltempo a Roma: ancora un nubifragio sulla Capitale e alberi caduti

La settimana a Roma inizia com'era finita, col maltempo. Dalle 15 di lunedì 20 agosto un nubifragio, con fulmini e tuoni, si è abbattuto sulla Capitale. Un grosso albero è caduto su via Nomentana, pochi chilometri dallo svincolo del Grande Raccordo Anulare, a poca distanza dal supermercato Elite, in zona Sant'Alessandro.

Alberi pericolanti e interventi dei Vigili del Fuoco anche in via Ettore Petrolini e in via Comano, al Nuovo Salario. Forte vento e problemi alla circolazione nelle zona di Colle Sario, Fidene, Serpentara e Monte Sacro.

Dopo i disagi di martedì, con gli alberi caduti sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare, le strade trasformate in piscine a Ferragosto (qui la notizia), la strage di alberi caduti a Talenti, Montesacro e Trieste, gli allagamenti di venerdì 17 agosto dalla stazione Flaminio al Muro Torto (qui il video), e la pioggia del week end, un altro giorno di pioggia.

Nubifragio in provincia di Roma

Problemi anche nei Comuni della provincia dell'area nord est. Disagi ed allagamenti si sono infatti verificati a Castel Madama, Tivoli, Villa Adriana, Villanova e tutta l'area del Comune di Guidonia Montecelio. Problemi anche a Fonte Nuova e Mentana, alle prese anche con delle interruzioni di energia elettrica

Per segnalare allagamenti, disservizi e alberi caduti a Roma e provincia potete mandare segnalazioni Whatsapp al numero 3451709348