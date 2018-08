Maltempo: nubifragio in città, allagamenti a Roma Nord. Cadono alberi sulla Capitale

Strade allagate e alberi caduti. Un forte temporale si è abbattuto oggi 16 agosto a Roma. Dopo i disagi di martedì, con gli alberi caduti sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare, e le strade trasformate in piscine a Ferragosto (qui la notizia). I problemi più grandi si sono verificati nella zona di Roma Nord con pioggia mista a grandine ed il forte vento che ha fatto cadere un albero in via Jacopone da Todi con la strada poi risultata bloccata.

Problemi anche nelle zona di Vigne Nuove, Porta di Roma, Casa Nei e Tufello dove in un cortile condominiale è caduto un albero. "Via Sacchetti è un fiume", scrive Adriana sui social. Vento e pioggia anche a Fidene e Serpentare. I problemi, però, sono anche in altre zone di Roma.

Da Boccea fino a Centocelle. In via di Tor Cervara, in prossimità di via della Cervelletta, possibili difficoltà di circolazione a causa della presenza di alberi sulla carreggiata in direzione via Tiburtina, comunica la Polizia Locale. In via Guglielmo Sansoni, invece, si è allagato il sottopasso. Viabiltà in tilt anche tra Flaminia e Prenestina nelle due carreggiate e tra Tiburtina e Prenestina in entrambe le carreggiate. Situazione simile sull diramazione Roma Nord, con code fra Settebagni e A90-Gra, e sulla A24.