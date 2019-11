Maltempo a Roma, forte nubifragio: vento e pioggia provocano caduta di alberi e allagamenti

E' arrivato in serata su Roma il fronte temporalesco più intenso, atteso e annunciato con l'allerta meteo della protezione civile. Dalle 17 sulla Capitale si è abbattuta, su più zone, una pioggia intensa accompagnata da forti raffiche di vento. In molte zone si segnalano alberi sulla careggiata e allagamenti che provocano rallentamenti alla circolazione.

Alberi caduti a Roma domenica 3 novembre

Su via Ardeatina, fortunamente senza conseguenze gravi per le persone, un albero è crollato su un'auto. Numerosi i rami sulla carreggiata. Disagi si segnalano su via Ardeatina all'altezza di via di Torricola. Problemi più gravi per la circolazione sulla Cassia Bis, tra Formello e Le Rughe: la caduta di alberi in strada ha spinto la polizia locale a chiudere la strada. Alberi in strada si segnalano anche in via Mattia Battistini, via delle valli e via Cassia. Problemi per la caduta di rami anche in piazza della Libertà. Chiusa per un'ora anche via di Tor Pignattara all'altezza di via Pietro Rovetti per la caduta di un grosso ramo.

Via Ardeatina - Foto Luca Cirimbilla

Allagamenti a Roma 3 novembre

Allagamenti sono segnalati dai lettori di RomaToday su via Tuscolana (guarda video in basso), all'altezza del ponte della stazione Tuscolana. Qui le abbondanti piogge hanno provocato veri e propri allagamenti. Problemi su via Portuense dove un bus è rimasto bloccato in strada per la presenza di una grossa quantità d'acqua. All'interno i passeggeri: intervenuti sul posto, secondo le informazioni raccolte da RomaToday, i vigili del fuoco e personale della protezione civile. La via Portuense è chiusa da via Quirino Majorana fino a via Volpato in direzione centro.

Doppia tromba marina sul litorale

Intorno alle 18 circa una tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia di Capocotta. Secondo le prime stime sarebbero stati danneggiati bar sull'arenile e divelte attrezzature in legno. Poco dopo, episodio analogo anche ad Ostia. Qui il fenomeno si è registrato all'altezza del Pontile. Diversi residenti hanno lamentato danni.

"Abito in piazza delle Repubbliche Marinare, il vento mi ha fatto cadere e rompere un vaso molto pesante. È durato poco ma sembrava un terremoto", ha raccontato Mauro.

Interventi per tutta la giornata

L'allerta, diramata da ieri, ha visto protezione civile e vigili del fuoco al lavoro sin dalla mattina. Una pioggia meno intensa rispetto a quella del pomeriggio ha provocato problemi, intasando i centralini dei vigili del fuoco. Centocinquanta gli interventi contati dal comando di via Genova per alberi caduti e rami pericolanti, pali elettrici, cornicioni e tegole dai fabbricati. Numerosi i quadri elettrici disattivati per la forte pioggia

"Nessun quartiere o zona di Roma e provincia", spiegano i vigili del Fuoco, "é stato risparmiato. Al momento non si segnalano feriti né zone o strutture evacuate a causa del maltempo".



Foto interna di Franco Menenti. Video tratto dal gruppo facebook Quartiere Appio 🇮🇹 “Latino-Tuscolano”[Ex Municipio IX]