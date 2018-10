Temporale Roma: strade allagate e grandinata intensa in città. Chiuse 6 stazioni della metro

Quattro stazioni della metro chiuse sulla linea A e una sulla B. Tram interrotti a largo Preneste. La stazione Euclide sulla Roma Viterbo chiusa per un'ora. E ancora: allagamenti segnalati alla stazione Tiburtina, ma anche strade off limits, chicchi di grandine caduti più grandi di palline da golf e rami caduti sulle auto parcheggiata. Il bilancio del temporale che si è abbattuto su Roma poco dopo le 19 è impietoso.

Maltempo a Roma, i danni: 90 interventi in tre ore

A fornire i dati degli interventi i vigili del fuoco. Dalle 20 alle 23 90 gli interventi effettuati. Alle 23 ancora 30 le situazione da sbrogliare. Spiegano da via Genova: "Durante le forti precipitazioni sono state coinvolte le seguenti sedi stradali (con i sottopassi allagati); Via Tiburtina, Via Collatina, Via Prenestina. Il personale dei vigili del fuoco e dei sommozzatori, giunti sul posto provvedevano a tirare fuori gli occupanti dalle autovetture rimaste bloccate dall'acqua. Altri allagamenti si registrano all'interno di negozi posti al piano stradale, terrazzi condominiali, alberi e rami pericolanti".

Stazioni della metro Chiuse a Roma per maltempo

Sono gli utenti della metro a rilanciare le incredibili immagini degli allagamenti. Lucio Sestio è inagibile con utenti che si aiutano tra loro per uscire da quella che sembra più una grande piscina che una stazione della metropolitana.

Stessa sorte per Colli Albani, Cinecittà, Numidio Quadrato che risultano chiuse in direzione Battistini. Allagamenti anche a Porta Furba, dove i treni transitano senza fermarsi. Allagata la stazione Pietralata sulla linea B. E' infoatac su twitter ad informare della chiusura delle stazioni. Allagamenti si registrano anche alla stazione Tiburtina. La stazione Euclide sulla Roma Viterbo è stata riaperta intorno alle 21 e 40.

#info #atac - #maltempo - aggiornamento ore 20.50 rete metroferro - per intervento tecnico conseguente a danni da maltempo chiuse stazioni

-metro A: Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato direzione Battistini

-metro B: Pietralata

-Roma-Viterbo: Euclide#Roma — infoatac (@InfoAtac) 21 ottobre 2018

Tram interrotti a Roma per il maltempo

Anche la situazione del line tram non è migliore. Le corse del 5, del 14 e del 19 sono sospese a causa dei danni dovuti dal maltempo a largo Preneste. "Dalle 20 siamo rimasti senza tram. Nessun bus navetta e nessuna informazioni", dice Anna a RomaToday inviando anche una immagine a pochi passi dalla stazione Termini. Disservizi che si aggiungono anche ai ritardi, notevoli, delle linee 163-211-313-544-556 degli autobus che hanno subito anche deviazioni temporanee.

Temporale a Roma: strade allagate

Non solo i mezzi pubblici. A farne le spese sono le tante strade della Capitale trasformate in percorsi fluviali. Le immagini che sono arrivate alla redazione di RomaToday documentano lo scenario. Via Tiburtina e la zona viale Palmiro Togliatti mostrano le auto che faticano a circolare.

A Centocelle, Prenestina, Quarticciolo, Cinecittà, Prati e Tuscolano la situazione appare simile. In viale della Primavera alcuni rami sono crollati sulle auto in sosta. Allagati poi i sottopassi della via Cristoforo Colombo in direzione Eur, della via Laurentina in direzione via Ostiense e quello di via Magna Grecia. Nella zona di Colli Albani molti cittadini segnalano un black out che va avanti dalle 20.00.

Allagamenti nella Basilica di San Sebastiano

Strade allagate, automobilisti bloccati e acqua anche anche all'interno della Basilica di San Sebastiano su via Appia. Qui l'acqua ha raggiunto quasi il mezzo metro d'acqua. L'allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l'acqua è entrata dentro la chiesa. La basilica di San Sebastiano fuori le mura è una delle basiliche storiche della Capitale. Fino al Giubileo del 2000 ha fatto parte delle sette chiese visitate dai pellegrini in occasione del Giubileo.

Grandine a Roma: chicchi grandi come palline da golf

Non solo pioggio ma anche grandine, con chicchi grandi come una pallina da golf. Impressionanti le immagini che arrivano da Prati, Tor Tre Teste, dalla zona di Giulio Agricola e da quella di Cinecittà. Grandinata intensa registrata anche sul versante est della città, per vedere le strade allagate e i balconi imbiancati dal ghiaccio. Ecco le immagini girate in via Federico Delpino, a Centocelle: un fiume di acqua e grandine che scorre tra le macchine in sosta.