Temporale a Roma, bomba d'acqua sulla città: tre stazioni metro chiuse. Strade allagate

Bomba d'acqua su Roma. Poco dopo le 18.00 in diverse zone della Capitale si è scatenato un vero e proprio nubifragio. Una pioggia violenta che ha scaricato a terra una quantità d'acqua impressionante. Diversi i disagi in città, alla viabilità come al trasporto pubblico locale.

Allagamenti sono segnalati sul tratto urbano dell'A24. Problemi sulla Prenestina, con strade trasformate in veri e propri laghi. E ancora Piramide, fuori dalla stazione metro è diventata un lago, difficile da attraversare per auto e pedoni. Problemi anche nel sottopasso di Corso Italia dove la presenza di foglie rende difficile il deflusso dell'acqua, con conseguenti allagamenti. Disagi anche a Bufalotta dove l'omonima via risulta in più punti impraticabile.

Atac fa acqua. Sono bastate poche ore di maltempo per mandare in tilt la rete dei mezzi pubblici sotterranea. Sono tre le stazioni della metropolitana chiuse causa “danni di maltempo”, termine tecnico per indicare l’allagamento delle stazioni della metro.

Primi passeggeri a farne le spese quelli che usufruiscono delle stazioni Manzoni e Repubblica, chiuse per prime causa appunto, "danni da maltempo", con Atac che ha poi annunciato “i treni in transito senza effettuare fermata”.

Ma se a Manzoni e Repubblica la situazione ‘sprofonda’ non va meglio nella più importante fermata della stazione Termini, nodo cruciale della mobilità cittadina. Qui, sempre Atac, ha comunicato “accesso consentito solo lato commerciale” alla fermata Termini nodo di scambio delle linee A e B, con gli “altri accessi chiusi per danno da maltempo”.

Ma se sulla metro le cose non vanno bene, altrettanto accade sulla rete di superficie, come denuncia Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape): “A Roma gli autobus non solo prendono fuoco, ma prendono anche acqua. La pioggia, come si vede nel video, è scesa direttamente dal soffitto del bus, un mezzo Atac della linea 792. È accaduto alle ore 19, il mezzo pubblico procedeva in direzione Eudes.

"L'autista forse non si è accorto dell'inconveniente - conclude Sidoli -. Esce dal gabbiotto per disappannare il parabrezza. Nell'Urbe, ormai, sembra che tutto sia possibile e normale. I passeggeri, forse abituati ai disagi dei mezzi capitolini, si limitano a spostarsi e non accennano a nessuna protesta nonostante entri acqua da ogni punto del tetto. L’ennesimo colpo all’immagine della Capitale”.

#info #atac - METRO A: chiuse le stazioni Manzoni e Repubblica, danni da maltempo, i treni transitano senza effettuare fermata #Roma — infoatac (@InfoAtac) December 2, 2019

#info #atac - metro A/B: a fermata Termini accesso consentito solo lato centro commerciale. Altri accessi chiusi per danno da maltempo #Roma — infoatac (@InfoAtac) December 2, 2019

articolo aggiornato alle 21.17