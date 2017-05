Temporale a Roma: nubifragio con tuoni e fulmini. Allagamenti e disagi in città

Forte temporale a Roma nella tarda serata di venerdì 19 maggio. Tuoni, fulmini, qualche chicco di grandine e tanta, tanta acqua, a partire dalle 22.30/22.40 hanno interessato la Capitale. Da nord a sud, dal litorale verso est, l'intero territorio dell'Urbe è finito attraversato da una cella temporalesca di grosse dimensioni.

Particolarmente intensa l'attività elettrica, con fulmini che a lungo hanno illuminato la serata della Capitale. Ad accompagnarli tuoni fortissimi, capaci di provocare vere e proprie "scosse" in molti quartieri.

Intasati i centralini dei vigili del fuoco: tante le chiamate arrivate ai vigili del fuoco per allagamenti o per automobilisti impantanati.

Esci per una serata tranquilla e ti ritrovi il Titanic nella metro A #roma #pioggia pic.twitter.com/BLrHiokJox — Vᴀʟᴇʀɪᴀ ツ (@valeria_gianf) 19 maggio 2017

A scatenare la perturbazione la circolazione di aria fresca e instabile in ingresso dai quadranti europei settentrionali.

E con le forti piogge puntuali arrivano i primi disagi in città. Già poco prima di mezzanotte al Portuense, in via Pasquale Baffi, il sottopasso risultavo allagato, come mostra un video del consigliere municipale Marco Palma. Un lettore invece ci segnala, sempre con un video, la situazione della metro Lepanto, dove l'acqua ha invaso l'interno della stazione, rimasta comunque agibile.

#info #atac - metro A: interruzione tratta Flaminio<->Battistini. Nel tratto interessato e' attivo un servizio navetta con vetture bus #Roma — infoatac (@InfoAtac) 19 maggio 2017

Atac segnala danni da maltempo e informa l'interruzione della metro A tra Flaminio e Battistini. E sempre Atac segnala che per danni da maltempo sono interdetti due accessi alla metro Re di Roma.

#info #atac - metro A - stazione Re di Roma - per danni da maltempo chiusi i cancelli lato Cerveteri e Pinerolo/Vercelli #metroA #Roma — infoatac (@InfoAtac) 19 maggio 2017

Sospesa per l'intensa pioggia, al Foro Italico, la partita di tennis degli Internazionali tra Del Potro e Djokovic. Fulmini e saette hanno interessato anche la trasmissione Gazebo, finita, per alcuni minuti, vittima di un black out.