Nubifragio nella notte a Roma: strade e sottopassi allagati, la conta dei danni

Le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare allagamenti e disagi, le foto e i video sui social, l’acqua piombata sulla Capitale. Disagi e strade allagate, ieri 19 maggio, per il temporale che si è abbattuto in città. Le zone più colpite sono state Boccea, Magliana, Portuense, Valle Aurelia, Prati. Pioggia anche nella parte Est dell’Urbe e la zona Sud. Stop anche durante gli Internazionali di tennis, in programma al Foro Italico: il match fra Novak Djokovic e Juan Martin Del Potro è stato interrotto mentre il serbo conduceva sul punteggio di 6-1 1-2. Oggi riprenderà, probabilmente non prima delle 13,30. Al risveglio stamattina i romani si sono poi trovati alle prese con la conta dei danni.

Difficoltà di circolazione su viale Filarete, per allagamenti segnalati all’altezza di via Ciro da Urbino. Problemi anche su via di Tor de’ Cenci, all’altezza di via di Mezzocammino. Stesso dicasi su via Collatina, all’altezza di via Emilio Longoni. Come segnalato da Luceverde, possibili difficoltà di circolazione per l’allagamento sotto il Ponte Ferroviario. Criticità nelle vicinanze dell’entrata di Villa Pamphili, per un tombino occluso. Stesso copione su viale Vaticano, con problemi di circolazione causa allagamento all'altezza di via Leone IV. Sottopasso del Grande Raccordo Anulare anche su via della Maglianella. (IL VIDEO).



Allagata via Gregorio VII, che è rimasta senza luce. A riferirlo il consigliere locale del Partito democratico del Municipio XIII, Massimiliano Pasqualini, che - rivolgendosi ai Cinque Stelle - ha commentato su Facebook: “Voi abituati a indicare i colpevoli, questa volta la colpa di chi è?”. Sempre sui social, il Comitato Borghetto Valle dell’Inferno ha sottolineato, con tanto di video: “Le cascate a Valle Aurelia, forse è il caso di riguardare le fogne?”.

Sul versante dei trasporti, riaperto il tratto Flaminio-Battistini (metro A) che era stato interrotto ieri sera. Come informa InfoAtac, alla stazione Alessandrino (metro C) ascensori non attivi e accessi chiusi causa maltempo.

#info #atac - metro C: stazione Alessandrino, nin attivi ascensori e chiusi accessi lato viale Alessandrino (danni da maltempo) #Roma — infoatac (@InfoAtac) 20 maggio 2017

Come detto, già ieri sera il web è stato un concentrato di segnalazioni. Al Portuense, in via Pasquale Baffi, il sottopasso era allagato: a segnalarlo il consigliere municipale Marco Palma, che ha postato un video. Mentre un lettore testimoniava la situazione nella stazione metro Lepanto, rimasta comunque agibile (linea A): “Siamo in una metro, si sta allagando”. L'acqua non ha fatto sconti nemmeno alla trasmissione televisiva Gazebo, che per alcuni minuti è stata vittima di un black out.