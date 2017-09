Temporale a Roma: strade allagate. Metro in tilt con stazioni chiuse e tratte sospese

Strade allagate, traffico in tilt, tombini che non riescono a reggere il peso dell'acquazzone, chiusure parziali sulla metro A e sulla metro B per colpa del maltempo. Dalle prime ore della mattina un forte temporale sta colpendo Roma da nord al litorale. Dalla Protezione civile la disposizione di aprire già all'alba il COC, Centro operativo comunale di via Porta Metronia per monitorare attentamente la situazione con gli uffici interessati, Atac, Ama, Acea, i dipartimenti capitolini.

L'allerta meteo era stata lanciata già ieri con codice di emergenza arancione, ossia il terzo livello di gravità su una scala di quattro. Durerà almeno fino alla giornata di domani, ma una mattinata di pioggia battente è già sufficiente a presentare il conto. La Capitale si ritrova per l'ennesima volta a combattere contro strade trasformate in fiumi in piena. Sono circa 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco tra le 8 e le 12. Appartamenti, cantine, cortili allagati, persone bloccate in auto e soccorse, in tutta la città.

Nessun quadrante è risparmiato. Ponte Milvio è sotto l'acqua, e piazza Galeno, piazzale delle Crociate, viale Regina Margherita, viale Regina Elena, piazzale del Verano fino a via Tiburtina (qui le immagini). E ancora in centro l'area del Colosseo-Circo Massimo, terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio. Tutto completamente allagato. Un video di piazzale Flaminio attraversato da un "torrente" di fango rende bene l'idea. Ma anche le immagini di Largo Preneste, a Roma est, di via Pantelleria al Tufello, di via Pietro Bembo a Torrevecchia, i tombini saltati in zona valle dell'Inferno (municipio XIV, vedi video sotto), via di Valle Aurelia, via Boccea, via di Casal Selce, via Gregorio VII all'Aurelio, via Salaria (chiusa in direzione Monterotondo da via Vallericca) testimoniano di una città in ginocchio, nonostante le pulizie straordinarie da foglie e sporcizia annunciate a gran voce nei giorni scorsi.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allagamenti a Roma sud e sul litorale

Forse a sud e sulla costa abbiamo al momento le maggiori criticità. Via Cristoforo Colombo è allagata. In via di Trigoria la strada è stata chiusa intorno alle 8 e 45 all'altezza di via Terranova a causa della caduta di cavi elettrici. Difficoltà di circolazione per auto e mezzi pubblici in viale Giustiniano Imperatore. Via Ostiense è chiusa da via di Castel Fusano (direzione Ostia), e il sottopasso di Acilia, dove passa la via del Mare, ha fatto registrare allagamenti e conseguenti problemi alla viabilità. I volontari della protezione civile del gruppo The Angels, allertati dal Comune di Roma, si sono diretti dalle 9 di questa mattina in zona Bagnoletto con le idrovore da settemila litri iniziando i primi interventi per limitare i fenomeni di allagamento e controllando i vari canali di scolo anche a Ostia Antica e Dragona. Ed è ancora a Ostia, in via Zotti, che gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per assistere i residenti di un appartamento allagato.

Eventi annullati

La manifestazione Run For Autism, maratona prevista oggi dalle 8 alle 12 al Colosseo, è stata annullata. Sarebbe dovuta passare lungo via India e poi su via Venezuela per riprendere il lungotevere dell’Acqua Acetosa e dirigersi nuovamente, lungo via dei Campi Sportivi. Sospeso anche il Bajocco Festival, evento dedicato a giocolieri e funamboli ad Albano Laziale.

Se volete segnalare allagamenti nel vostro quartiere, potete inviare foto e video con nome della via con un messaggio WhatsApp al 3480306132

Bangladesh? No, è la situazione sul viadotto della magliana dopo mezz'ora di pioggia. Il guado del fiume.@romafaschifo @virginiaraggi @Roma pic.twitter.com/uhimf1DH1c — Pamela (@Pam__Elle) 10 settembre 2017