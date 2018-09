Nubifragio notturno su Roma: temporale con tempesta di fulmini sulla Capitale

La perturbazione che doveva raggiungere la Capitale si è presentata dirompente nella notte in diverse zone di Roma. Un nubifragio, durato poco più di un'ora, ha interessato diverse zone della città. Tuoni e fulmini sono caduti a ritmo serrato, svegliando tanti romani da est a ovest della città.

Una vera e propria tempesta luminosa che in molti casi ha illuminato a giorno i quartieri. Tanti quelli che hanno fotografato i fulmini caduti. Secondo numeri forniti da Rete Meteo Amatori, nella zona di Roma e Provincia sono caduti oltre 3800 fulmini.

In alcune zone della città si sono registrati degli allagamenti. In via San Giovanni in Laterano la strada si è completamente riempita d'acqua. Il presidente dell'associazione di categoria Lupe Roma, Marco Mina, denuncia i danni a numerosi macchinari dei locali della zona. In un video si vede gente intenta a nuotare in strada a testimoniare il livello raggiunto dall'acqua.

Pioggia intensa anche a Ponte Milvio, a Roma Nord con allagamenti delle strade.

