Temporale a Roma, con la pioggia arrivano i disagi: allagamenti in via dei Fori Imperiali

Arriva settembre, torna la pioggia e a Roma puntuali e attese arrivano i disagi. Un temporale, annunciato dall'allerta della protezione civile e neanche di grossa entità, ha imperversato per poco più di un'ora. Tanto è bastato per creare i primi disagi.

Chiuse tre fermate della metro A per maltempo

Tre fermate della metro A chiuse. A darne notizia è Atac: i treni transitano senza fermarsi a Numidio Quadrato, Lucio Sestio e Cinecittà. Motivo? Danni da maltempo è la voce ufficiale dell'azienda.

Strade allagate, rallentamenti

I cittadini segnalano diversi rallentamenti per strade allagate. Via dei Fori Imperiali, come segnala Luce Verde, fa registrare rallentamenti per allagamenti all'altezza della fermato metro B. Allagamenti anche sul lungotevere San Paolo, altezza via Ostiense. In viale di Torre Maura l'acqua caduta causa pesanti rallentamenti. La strada è allagata e i cassonetti galleggiano a centro carreggiata, come da video.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sottopassi allagati

Come da copione visto e rivisto i maggori disagi si sono manifestati nei sottopassi: in via Cesare Cipolletti (a Ponte di Nona), in viale della Sorbona (Tor Vergata) e nel sottopasso che da via Appia Nuova porta a Ciampino. In tutti i casi si sono registrati rallentamenti al traffico.



Disagi anche sul Raccordo e sulle altre grandi arterie

Disagi anche sul raccordo dove si segnala traffico rallentato causa pioggia fra Svincolo 19 e Svincolo 23. Caos anche sulla Roma Civitavecchia, tra lo svincolo della Roma Fiumicino e quello per Civitavecchia Nord.

Esondazione sull'A24

Disagi anche sul tratto urbano dell'A24, come informa LuceVerde si è infatti verificati una "esondazione" all'altezza di Settecamini (Car) di Strada dei Parchi in direzione Roma.