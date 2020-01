Nubifragio su Anzio e Nettuno: allagamenti in strada, automobilisti salvati dai vigili del fuoco

Un'ora di pioggia battente ed Anzio e Nettuno finiscono in emergenza. E' stato complicato il risveglio sul litorale romano in questo sabato 20 gennaio. Colpa di una vera e propria bomba d'acqua che dalle 7.30 si è abbattuta sulle due cittadine, sorprendendo numerosi automobilisti, rimasti intrappolati in veri e propri fiumi.

Diverse persone sono rimaste bloccate nella propia auto causa abbondante quantità di pioggia caduta. Per salvarli necessario l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati anche con i sommozzatori