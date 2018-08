Maltempo: cade albero sul Lungotevere. Allagamenti nella stazione Flaminio e al Muro Torto

Dopo i disagi di martedì, con gli alberi caduti sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare, le strade trasformate in piscine a Ferragosto (qui la notizia), e la strage di alberi caduti a Talenti, Montesacro e Trieste, un'altra giornata di passione per Roma con un violento nubifragio con forte vento e grandine che si è abbattuta in città anche oggi, 17 agosto. Secondo l'Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale il maltempo durerà fino al primo pomeriggio di sabato 18 agosto e per le successive 6-9 ore con "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale".

Allagamenti la stazione Flaminio

Tre alberi sono caduti dietro piazzale Flaminio dove la stazione della Metro A ha subito disagi per un allagamento nel corridoio sotterraneo tanto che lo scalo ferroviario del quartiere è stato chiuso per "danni dovuti al maltempo" come riferisce Atac che ha anche deviato le linee 61-89-160-490-495-590 sono state deviate su percorsi alternativi.

La stazione Flaminio, dopo un'ora, è stata di nuovo aperta. Un albero è caduto anche tra passeggiata di Ripetta e via della Penna con le linee bus 628 e 301 deviate su percorsi alternativi.





Albero caduto sul Lungotevere

Un grosso ramo di un platano, invece, è crollato sul Lungotevere Michelangelo. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale che ha transennato la strada con il nastro giallo e con un'auto e i lampeggianti accesi ha segnalato al chiusura temporanea della carreggiata.

Muro Torto allagato e problemi alla circolazione

Caos su viale del Muro Torto in direzione Piazzale Flaminio con traffico bloccato all'altezza di via Po. A creare allarme tra gli automobilisti che hanno arrestato la marcia nel mezzo della carreggiata, il livello dell'acqua che si è accumulata nel sottopasso. Alcune persone, infatti, intimorite hanno ingranato la retromarcia e una volta abbandonato il Muro Torto hanno proseguito su Corso d'Italia (qui il video).

Traffico in tilt e strade chiuse

In zona piazza Re di Roma, a via Ardea, strade chiusa tra Via Fregene e Via Cerveteri a causa della presenza di un ramo sulla carreggiata all'altezza del civico 23. Alberi sulla carreggiata anche in viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino all'altezza di piazzale Clodio con la chiusura temporanea della strada in direzione Via Trionfale.

Sulla A24 fiume d'acqua in strada tra Portonaccio, Galla Placidia e la Tangenziale Est. Atac, invece, ha dovuto sospendere temporaneamente il servizio treno della Roma-Viterbo e la linea del tram 2 a causa dei danni per il maltempo.

Danni e allagamenti in via dell'Acqua Marcia, come rilevano in Vigili del Fuoco intervenuti anche per alberi pericolanti in via Carlo Dossi, a Montesacro, quartiere già colpito nella giornata del 16 agosto, e in via Luigi Rizzo. La forte grandinata si è abbattuta su diverse zone di Roma da Parioli a Salario, passando per Nomentano, Bologna e Prati.