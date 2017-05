La tecnica dell'abbraccio: così due giovani rapinavano anziani a Villa Torlonia

L'ultima vittima, un uomo di 71 anni, è stata rapinata a Villa Torlonia con un modus operandi collaudato: puntavano uomini anziani e poi, applicando la "tecnica dell’abbraccio", li derubavano di oggetti preziosi e denaro, quando non ci riuscivano li strappavano con violenza. A mettere in atto lo stratagemma criminale, usato in varie città d'Italia, due donne di origini romene. Sono stati gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia ad arrestare ieri all’interno della Villa della via Nomentana, due donne di origini rom di 20 anni e di 25 anni, per rapina impropria ai danni di un anziano.

RAGAZZE DI BELL'ASPETTO - Le malcapitate vittime venivano avvicinate per strada da una giovane donna di bell’aspetto che, con la scusa di chiedere informazioni, iniziava con l’uomo una conversazione che si faceva via via, sempre più "affettuosa"; la donna, dopo aver conquistato la fiducia, prima di salutarlo, lo abbracciava calorosamente, toccandolo su tutto il corpo, fino ad arrivare a sfilargli, a volte addirittura senza che la persona si accorgesse, oggetti di valore.

MERCATO DI VIA CATANIA - Gli investigatori diretti da Anna Galdieri, nell’ambito della campagna “Non siete soli #chiamatecisempre”, in un servizio nei luoghi di maggior frequentazione di persone anziane, nei pressi del mercato di via Catania, nella zona di piazza Bologna, hanno notato due donne di seguire un anziano. Una delle due, la 25enne, si è avvicinata al 71enne con la scusa di chiedere un informazione, e ha iniziato una conversazione conquistando la fiducia dell’uomo, mentre la seconda rimaneva indietro, controllandoli a distanza.

DA VIA CATANIA A VILLA TORLONIA - Gli agenti hanno allora iniziato a pedinare i tre che hanno percorso via Bari, via Cosenza, via Belluno per poi proseguire in via Siracusa, quindi la più giovane delle due e l’anziano sono entrati nel parco di villa Torlonia. L'altra prima di entrare si è guardata intorno per verificare se vi fosse qualcuno che aveva notato la coppia, quindi ha continuato a pedinarli, fino a un luogo isolato.

ARRESTATE - Qui però la tecnica dell’abbraccio non è andata a buon fine e la vittima ha avuto una colluttazione con la 20enne che è comunque riuscita a strappare la catenina d’oro e scappare via. La donna è però finita nelle braccia dei poliziotti. Gli agenti hanno bloccato anche la complice che tentava di allontanarsi, e recuperato la refurtiva.

REATI SPECIFICI - Accompagnate negli uffici del commissariato, i poliziotti hanno accertato che le due donne avevano numerosi precedenti per reati specifici, e inoltre a carico della 25enne risultava un ordine di cattura del Tribunale di Chieti, per furto con destrezza ai danni di anziani, utilizzando la "tecnica dell'abbraccio". Alla fine degli accertamenti per le due sono scattate le manette.