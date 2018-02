Taxi irregolari negli scali aeroportuali e ferroviari: 41 multe

Stretta della Polizia Locale contro i taxi abusivi a Roma. Gli agenti hanno operato sia nei principali scali aeroportuali e ferroviari a Fiumicino, Ciampino, Termini e Stazione Tiburtina, sia nelle strade del Centro dove sono stati multati 41 taxi irregolari e ritirate 15 carte di circolazione. Uno dei taxi è stato posto sotto sequestro.

Questo intervento è solo una parte dell'attività degli agenti della Squadra Vetture, che con la loro presenza giornaliera e costante continuano a contrastare i comportamenti illeciti di taxi, bus e noleggiatori: nel mese di febbraio, nel solo territorio di Roma, sono stati sinora multati, oltre a numerosi taxi, 44 bus, 62 NCC, con la sanzione accessoria di fermo amministrativo per 10 di essi (per almeno due mesi). Il totale delle multe elevate, a febbraio,è superiore a 30mila euro.

"Sono stati fatti controlli a tappetto a tutela degli operatori del settore e dei passeggeri per contrastare ogni forma di illegalità. Andiamo avanti con il nostro operato per individuare e sanzionare chiunque agisca fuori delle regole", dichiara l'Assessora alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo.