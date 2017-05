Finti taxi, guadagni veri: scoperte due auto bianche completamente abusive

Circolavano senza nessuna autorizzazione e sprovvisti di assicurazione con tanto di insegna, numero di servizio pubblico e tassametro. Le indagini degli agenti della Polizia Locale, reparto squadra vetture del GPIT, hanno consentito di smascherare due taxi abusivi e un NCC che lavoravano tra la Pontina e il centro città.

A bordo di un taxi Fiat 500 adottava accorgimenti che lo rendevano poco rintracciabile, tra questi, non sostava negli stalli ufficiali e evitava le zone a traffico limitato della città così da non essere ripreso dalle telecamere. Il lavoro del tassista abusivo è però stato scoperto dagli agenti nelle vicinanze del centro commerciale di Castel Romano ed è stato fermato. Per lui è scattato il ritiro della patente, il sequestro del veicolo per confisca e tre sanszioni, che verranno stabilite dal Prefetto, non inferiori a 3000 euro.

Preferiva il centro città e le aree della movida, lavorando prevalentemente la notte. Un secondo tassista abusivo è stato rintracciato al volante di una Fiat Bravo bianca, "caricava" turisti e stranieri ben lontano dai posteggi taxi per evitare di essere notato dai "colleghi" regolari. Gli agenti, che operano in borghese, lo hanno fermato alle 2 di notte a Trastevere. Anche per lui sono scattate le stesse sanzioni, con verbali salati e sequestro ai sensi dell'art.86 del codice della strada.

Era alla guida di un veicolo di 8 posti quando è stato fermato. L'uomo, di nazionalità indiana, è stato titolare in passato di licenza fornita da una cooperativa NCC ma alla scadenza della collaborazione aveva continuato a lavorare abusivamente. E' stato fermato al centro della città. Anche a lui sono sono stati contestati verbali per esercizio abusivo dell'attività, con trasporto del veicolo al deposito giudiziario.

