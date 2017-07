Tavolino selvaggio al Portico D'Ottavia: rimossi 79 tavoli e 170 sedie

Tavolino selvaggio al Ghetto dove gli agenti della Polizia Locale e del commissariato di Campo Marzio hanno passato al setaccio le attività di ristorazione di via del Portico d'Ottavia. Nella serata di ieri il Reparto amministrativa del I Gruppo Centro ha controllato 14 attività commerciali dando esecuzione ad una determinazione dirigenziale del Municipio I che prevedeva la rimozione dei tavolini abusivi.

Tavolino selvaggio al Ghetto

Sono stati portati via 79 tavoli, 6 ombrelloni, oltre a treppiedi, lampade, materiali di arredo e 170 sedie. Oltre all'attuazione del provvedimento di rimozione, gli agenti hanno potuto verificare una lunga serie di irregolarità: maggiori occupazioni di suolo pubblico per un totale di 190 metri quadri, con ampliamenti degli spazi regolari, che in alcuni casi sono diventati 3-4 volte più del consentito. Cinque locali utilizzavano la sede stradale senza alcuna autorizzazione e sono stati ulteriolmente sanzionati.