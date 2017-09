Strada bloccata dai tavolini selvaggi: multe e sequestri in via della Croce

Di nuovo in via della Croce, e di nuovo sequestri a seguito di ampliamenti e tavolini non autorizzati in strada: dopo Campo De' Fiori, via della Vite, Portico d'Ottavia e poi in via di Ripetta la Polizia di Roma Capitale prosegue la sua lotta all'illegalità in zona centro, con un nuovo intervento per il contrasto dei tavolini selvaggi.

Controlli in via della Croce

I sopralluoghi degli agenti avevano confermato l'accertamento della condotta di alcuni gestori finalizzata ad incrementare illegalmente le aree di somministrazione, pensando probabilmente ad un "abbassamento della guardia" della Polizia Locale. Così, specialmente nelle ore serali, i tavolini e coperti aggiunti arrivavano addirittura a chiudere la strada, creando terreno fertile a venditori di ogni tipo, peraltro diminuendo la sicurezza per la circolazione dei pedoni.

Vigili e polizia insieme

Gli agenti del I gruppo Centro, in collaborazione con personale del commissariato Trevi Campo Marzio della Polizia di Stato, sono quindi intervenuti due giorni fa controllando 10 attività, in prevalenza esercizi di somministrazione con laboratori, ristoranti, bar, pizzerie, eccetera.

Dieci attività su undici irregolari

Mentre devono essere ancora completate altre necessarie verifiche, gli agenti hanno per ora accertato irregolarità in 10 attività su 11: ne sono scaturite 28 sanzioni, 4 sequestri e relative denunce penali per "invasione di terreno".

Tavolino selvaggio in via della Croce

Complessivamente sono stati tolti dalla strada (tra sequestrati e rimossi) 47 tavolini, 106 sedie, 4 ombrelloni e vari portamenù. La superficie occupata abusivamente dalle attività è stata accertata in più di 200 metri quadrati.