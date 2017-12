Tavolino selvaggio a piazza Navona: multe per 9mila euro

Continua la lotta al così detto 'tavolino selvaggio' a Roma. Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese e quelli della Stazione di Roma Quirinale hanno effettuato uno specifico servizio di controllo contro l'abusivismo commerciale nei pressi di Piazza Navona e nelle vie limitrofe.

I controlli dei militari hanno riguardato in particolar modo le occupazioni abusive del suolo pubblico e del manto stradale. I titolari di 3 attività commerciali, un ristorante a Piazza Pasquino, un'enoteca in via San Lorenzo il Magnifico e un bar di via Franchetti , sono stati sanzionati per un totale di 9000 mila euro per "sforamenti" di suolo pubblico riscontrati per complessivi 42 metri quadrati. I militari hanno provveduto ad informare le Autorità amministrative competenti.