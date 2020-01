Carica quattro clienti sul taxi, a fine corsa viene rapinato del borsello

Ha caricato quattro clienti sul proprio taxi ma la corsa non è finita con il pagamento del servizio ma con la rapina a danno del tassista. E' accaduto all'alba di lunedì 12 gennaio nella zona del Nuovo Salario, dopo che la vittima, un 65enne, aveva preso i passeggeri al Trionfale.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo quando il tassista ha caricato quattro uomini sulla propria vettura su via Trionfale. L'auto si dirige verso la zona di Montesacro. In via dell'Ateneo Salesiano uno dei passeggerri intima al tassista di fermarsi, una volta ferma l'auto, lo strattona e lo rapina del borsello contenente 35 euro.

I quattro clienti, una volta consumata la rapina, si danno poi alla fuga a piedi dileguandosi fra le strade del Nuovo Salario. Poi l'allerta al 112 con l'arrivo sul posto degli agenti del Commissariato Fidene Serpentara che, ascoltato il tassista, stanno indagano per risalire ai quattro rapinatori.