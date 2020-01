Tassista aggredito all'Ostiense, la figlia: "Mio padre picchiato da tre clienti per 20 euro"

Lo hanno colpito al volto e sono scappati, per 20 euro. Ad essere aggredito da tre clienti un tassista romano di 62 anni, Roberto Chiacchierini, rimasto ferito e poi costretto alle cure dell'ospedale. A scatenare le violenze del gruppo, il rifiuto di pagare la corsa al tassita che li aveva accompagnati nella zona dell'Ostiense. A denunciare l'accaduto la figlia Giorgia.

Secondo il racconto della figlia a RomaToday, il tassista è stato aggredito intorno alle 2:30 della notte fra il 17 ed il 18 gennaio dopo aver caricato tre clienti alla stazione Termini. I tre salgono sul taxi e si fanno portare nella zona dei locali di via Libetta, all'Ostiense.

"A fine corsa non volevano pagargli i 20 euro della corsa - spiega Giorgia Chiacchierini - tra una discussione e l’altra alla fine tirano fuori i soldi. Mio padre scende dall'auto per dargli il resto ma viene colpito al volto con i tre che provano a prendergli il denaro. Poi scappano senza riuscirci, lasciando papà in terra tramortito".

A rendere ancora più amaro il racconto il fatto che "nessuno sia intervenuto, nonostante l'aggressione si avvenuta di venerdì sera in una strada dove erano presenti diverse persone che si trovavano nei locali della zona. Si è avvicinato qualcuno solamente dopo che erano scappati per soccorrere mio padre".

Colpito al volto Roberto Chiacchierini e quindi tornato nella sua abitazione di Spinaceto dove "mia madre lo ha poi portato all'ospedale Sant'Eugenio".

"Un padre di famiglia come tanti - prosegue la figlia del 62enne - che lavora onestamente per portare la pagnotta a casa ma che deve anche fare le spese con questi criminali. Poi però se ci si difende e ci scappa un ferito o un morto allora si passano pure i guai. Oltre il danno pure la beffa. Una assurdità".

Refertato in pronto soccorso, l'uomo, ancora provato per l'accaduto, non ha ancora denunciato l'aggressione alle forze dell'ordine. "Lo farà lunedì al commissariato di zona".