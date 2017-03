Tassista buca ruote delle auto con un cacciavite: "Occupavano i nostri posteggi". Denunciato

Colto in flagrante mentre forava le gomme delle auto con un cacciavite. A suo dire era la giusta conseguenza per chi gli aveva sottratto il posto macchina.

Ieri in serata un tassista romano di 58 anni è stato fermato dai carabinieri di Vittorio Veneto, scoperto ad armeggiare con un cacciavite sui pneumatici di auto parcheggiate in via Campania.

L'uomo si è giustificato con i militari incolpando i malcapitati di aver occupato i posteggi destinati alle auto bianche. E' stato denunciato a piede libero per danneggiamenti.