Tassista guida a 110 chilometri all'ora mentre guarda in diretta la partita della Roma

A 110 chilometri orari mentre guarda in diretta la partita della Roma impegnata a Verona contro l'Hellas. La foto denuncia riguarda un tassista romano, immortalato mentre conduce la sua auto con dentro un cliente appena fatto salire all'aeroporto di Ciampino per tornare a Roma. A renderla pubblica sul proprio profilo Twitter Daniel Verdù, giornalista de El Pais corrispondente a Roma ed al Vaticano per il gioranale spagnolo.

"Taxista romano viendo el partido de la Roma a 110 km/h. Y acaban de empatarle. Benvenuti a casa (Tassista romano a guardare la partita di Roma a 110 km / h. Ed è appena iniziata. Benvenuti a casa)", il cinguettio del corrisponde iberico a Roma dopo aver scattato una foto al tassista con accanto a lui un tablet dove è ben visibile la partita in diretta dallo stadio Bentegodi.