Attacca la targa della sorella su un'auto rubata: 30enne nei guai

Aveva apposto le targhe della vettura intestata alla sorella su un'auto rubata. E' successo a Tor Bella Monaca dove, nel corso di un controllo alla circolazione stradale i Carabinier, hanno fermato e arrestato un 30enne senza fissa dimora e con precedenti.

A bordo dell’auto, in via Acquaroni, per un normale controllo, i Carabinieri hanno eseguito accertamenti mediante la Banca Dati delle Forze dell’Ordine e dopo aver notato alcune incongruenze tra i dati relativi al veicolo, hanno deciso di approfondire.

Dopo un’accurata verifica, i Carabinieri hanno scoperto che il malvivente aveva utilizzato le targhe di un altro veicolo, regolarmente intestato alla sorella, apponendole sull’autovettura che guidava, risultata rubata nel luglio scorso, in zona Tor Vergata.

Il 30enne è stato ammanettato e portato in carcere a Rebibbia. Dovrà rispondere di riciclaggio. Il veicolo è stato sequestrato e verrà presto riconsegnato al legittimo proprietario.