Tangenziale est, si allaga la galleria: tratto chiuso per due giorni

La galleria della Tangenziale est, nel tratto compreso tra via Tiburtina e Batteria Nomentana, è rimasta chiusa due giorni per allagamento. A causa di un'ingente perdita d'acqua, dalle 11 di sabato 15 settembre, le pattuglie della polizia locale dei gruppi Nomentano e Tiburtino hanno lavorato per regolare il traffico, deviato sul vecchio tracciato della Tangenziale. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità della zona. Nella giornata di domenica, intorno alle 17, il tratto è stato riaperto.