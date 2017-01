Tangenziale Est, emergenza freddo: Vigili del Fuoco rimuovo lastre di ghiaccio sulla strada

Continuano i disagi a cause del ghiaccio sulle strade di Roma. Oggi è stata chiusa temporaneamente la rampa di accesso alla Tangenziale Est da viale Casternse in direzione di via Salaria. La chiusura si è resa necessaria per consentire ai Vigili del Fuoco di effetuare interventi di rimozione del ghiaccio che si è formato sull'asfalto.

Tang.le Est chiusura temporanea fra vle Castrense/v.Nola-inizio Tang.le e uscita San Lorenzo-lgo S. Passamonti-Verano in dir.ne Via Salaria — PoliziaRomaCapitale (@PLRomaCapitale) 9 gennaio 2017

Sul posto, dalle ore 11:30, stanno operando due mezzi dei Vigili del Fuoco con l'ausilio dell autoscala. Il traffico veicolare, sospeso dalle 12, è stata riaperta inntorno alle 15. Gli interventi dei Vigili del Fuoco per la rimozione del ghiaccio, tuttavia, sono continuati tutto il giorno come successo a Porta Maggiore, direzione fuori Roma, con la conseguente sospensione di corrente elettrica della linea tram.