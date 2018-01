Auto contromano sulla tangenziale est manda in tilt il traffico

Contromano sul tratto sopraelevato della tangenziale est di Roma. La scena, surreale quanto assurda, questo pomeriggio, 16 gennaio, alle ore 15.00. Gli automobilisti in transito da viale Castrense in direzione Tiburtina, si sono ritrovati davanti nel senso contrario - di fatto sopra i cieli di San Lorenzo - una Opel Meriva. Difficile comprendere come abbia fatto ad entrare in quel senso di marcia. Secondo quanto si apprende una Fiat 500, sarebbe stata coinvolta in un lieve incidente nel tentativo di evitarla.

Per fortuna però non si registrano feriti. L'impatto però ha di fatto bloccato la corsia di marcia, restringendo il transito delle auto. Il risultato? Traffico in tilt, più del solito, da viale Castrense verso via dello Scalo di San Lorenzo. In aggiunta i tanti automobilisti non hanno risparmiato insulti all'automobilista protagonista dell'episodio