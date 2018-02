Lavori sui guardrail: su Tangenziale e Muro Torto limiti a 30 all'ora e divieto di sorpasso

Limiti a 30 chilometri orari e divieto di sorpasso. E' quanto in vigore da lunedì 12 febbraio su alcune strade principali del quadrante nord della Capitale. La Determinazione Dirigenziale riguarda il piano di manutenzione straordinaria dei guardrail. Ad essere interessate dai lavori buona parte della Tangenziale (circonvallazione Salaria e via del Foro Italico), corso d'Italia, viale del Muro Torto, viale Maresciallo Pilsudski e corso Francia.

Limiti a 30 km/h sulla tangenziale

Nello specifico su circonvallazione Salaria (il tratto di tangenziale compreso fra via Salaria e via delle Valli), dal 12 febbraio al 31 marzo sarà in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità a 30 km orari. Idem per via del Foro Italico, nel tratto compreso tra circonvallazione Salaria e il ponte sul fiume Tevere.

Lavori su corso Francia e viale Pilsudski

Divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 km orari anche su corso d'Italia e viale del Muro Torto (al Pinciano) e viale Maresciallo Pilsudski ai Parioli (nel tratto compreso tra via San Valentino e via Giulio Gaudini). Lavori sui guardrail e limitazioni anche su corso Francia, sulle rampe da e per viale Pilsudski.

Lavori manutenzione guardrail

Il piano di manutenzione straordinaria sulle barriere guardrail anche al fine di debellare il fenomeno degli incidenti mortali concausati anche da alcune barriere di protezione pericolose. Come nel caso della tangenziale, dove lo scorso mese di gennaio ha perso la vita Gianluca De Santis, con l'impatto con la barriere che gli avrebbe reciso l'arteria femorale. Proprio quel guardrail è stato poi sequestrato dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale su disposizione della Procura di Roma.

Auto a passo di lumaca

L'attuazione della Determinazione Dirigenziale ha trovato il commento di Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e candidato alla Camera dei Deputati per il Centrodestra al Collegio 8 Eur - Ardeatino: "E' iniziato con una bella sorpresa il lunedì mattina per i romani. Adesso il limite dei 30km/h è stato esteso a buona parte della Tangenziale, corso d'Italia, viale del Muro Torto, viale Maresciallo Pilsudski e corso Francia. Praticamente molte delle vie ad alto scorrimento della Capitale si devono percorrere a 'passo di lumaca' per effettuare i lavori per il piano di manutenzione straordinaria sulle barriere guardrail. Purtroppo ripetiamo sempre le stesse cose: ma non si potevano effettuare di notte in maniera tale da non bloccare la circolazione? Già il problema della viabilità è estremamente delicato e adesso i 5 Stelle continuano a tartassare i romani con divieti a causa della loro incompetenza".