Parioli: il tablet per disattivare l'antifurto, quando il ladro d'auto diventa tecnologico

Il tablet per disinserire l'antifurto delle auto. Un ladro tecnologico è stato 'pizzicato' e arrestato dalla Polizia in zona Parioli. Gli agenti del commissariato Vescovio, diretto da Mario Spaziani, hanno arrestato per furto aggravato un 40enne romano mentre stava rubando un'autovettura in viale della Moschea.

L'uomo fermato però, non era un comune ladro ma un vero e proprio tecnico specializzato che, utilizzando un tablet munito di un sofisticato software aveva già disattivato l'antifurto satellitare di una fuoriserie, già in procinto di allontanarsi. Il tentativo di fuga è stato interrotto dai poliziotti che dopo un breve inseguimento, è stato immediatamente bloccato.