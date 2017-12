Via Collatina, suv sfonda vetrata della banca

Prima il rombo del motore, poi il frastuono, i vetri infranti. Le grida dei passanti che hanno assistito alla scena e lo sgommare di uno scooter. Pomeriggio di paura al Collatino, dove alle 16:20 circa un suv Bmw X3 ha distrutto la vetrata della banca del Credito Artigiano, della rete commerciale del Credito Valtellinese, tra via Cherso e via Collatina 13.

Tutto è avvenuto in pochi attimi. L'istituto di credito, che chiude alle 16, era senza clienti. All'interno solamente i dipendenti che stavano ultimando le pratiche prime di lasciare gli uffici. Poi il frastuono dei vetri infranti. Un suv, a tutta velocità, ha distrutto una vetrata della banca sul lato di via Cherso.

Immediato l'allarme lanciato dai dipendenti che hanno allertato il Numero Unico delle Emergenze, attivando così la Polizia di Stato accorsa sul posto con due volanti. Nel frattempo dall'auto sono scesi due uomini che, dopo un breve sopralluogo nella banca, hanno abbandonato l'auto sul posto per poi fuggire a bordo di uno scooter parcheggiato lì vicino verso via della Serenissima. Secondo i primi riscontri raccolti, i due potrebbero aver messo in atto una "spaccata" usando il suv come ariete. E' questa, al momento, l'ipotesi più accreditata della Polizia che indaga sulla vicenda. Nessun furto è stato consumato e nessuno è rimasto ferito.