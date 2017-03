Il ristorante giapponese che denuncia: "Attenzione al sushi che mangiamo"

"Attenzione al sushi che mangiamo". L'allarme arriva da la trasmissione Le Iene. Nadia Toffa, in un servizio, ha analizzato il pesce servito da alcuni all you can eat di Milano con l'aiuto di un sushi-man prelevando alcuni campioni per farli analizzare e i risultati sono stati davvero allarmanti.

Dopo aver visitato alcuni ristoranti ha inoltre incontrato un famoso chef che ha fornito ottimi consigli su come riconoscere un sushi di qualità. Si tratta di Ricardo Takamitsu chef del ristorante Sambamaki di Roma, già apparso in alcune trasmissioni televisive come La Prova del Cuoco.

Chef Ricardo ha illustrato un vademecum per riconoscere il sushi fresco. Una analisi che qualsiasi cliente può fare che va dal colore fino all'odore, ma anche alla pulizia del tegliere o alla freschezza del prodotto servito. Secondo lo chef di Sambamaki il pesce, inteso come sashimi, deve essere lucido, non deve "puzzare di pesce", freddo, non deve essere appiccicoso, perché il pesce vecchio "rilascia grasso tipo colla".

Ma non solo. Il pesce non può restare a temperatura ambiente. Poi, fondamentale, è la pulizia del tagliere del cuoco. Chef Ricardo, inoltre, sottolinea l'importanza della figura a volte sottovalutata nel ristoranti, ossia qualla del magazziniere. E' lui, infatti, che riceve la merce, che controlla l'esatta temperatura del cibo ed è il primo baluardo chiamato a garantire l'igiene di un prodotto.

