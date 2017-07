Surfista aggredito e rapinato da transessuale, 31enne nei guai

Mattinata di paura in viale Guido Baccelli per un surfista, aggredito e derubato da una transessuale. Il giovane stava sistemando la tavola da surf in auto, quando gli si è avvicinato la trans, 31enne colombiana, che con la scusa di abbracciarlo gli ha sottratto il portafogli.

Accorto del furto, ha cercato di divincolarsi. La malintenzionata, però, con una scarpa con tacco a spillo gli ha danneggiato il parabrezza. La vittima è riuscita quindi ad allontanarsi e a chiedere aiuto a una pattuglia di militari dell'Esercito Italiano in servizio nelle vicinanze per l'operazione Strade Sicure, a guida Brigata Granatieri di Sardegna.

I militari dopo averlo soccorso, come da protocollo hanno chiesto l'intervento della Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato Celio, rassicurato il giovane in evidente stato di agitazione e, dopo averne raccolto la denuncia, hanno iniziato a controllare le strade limitrofe per individuare l'aggressore.

E poco dopo hanno fermato una persona che per i tratti somatici e l'abbigliamento corrispondeva alla descrizione del ladro. La trans, dopo essere stato riconosciuta della vittima, è stata arrestata per furto con destrezza e danneggiamento.