Capannelle: dall'ecstasy alla metanfetamina, scoperto supermarket della droga

Un supermarket della droga scoperto in zona Capannelle. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno scoperto, in via Campo Farmia. In quella zona di spaccio era possibile trovare di tutto, dall'hashish alla marjuana, dalla cocaina all’ecstasy alla metanfetamina.

Tre persone sono finite in manette per detenzione ai fini di spaccio, si tratta di un 36enne e un 38enne romani e un 42enne di Cervaro. Sequestrati 40 grammi di hashish, 10 grammi di metanfetamina, 3,4 grammi di ecstasy, 1,3 grammi di cocaina, 25 grammi di marijuana. I primi due arrestati sono stati condotti agli arresti domiciliari mentre il terzo processato per direttissima.