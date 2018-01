Superenalotto, jackpot da record: estrazione da 83,5 milioni

Un jackpot da 83,5 milioni di euro. E' questo il valore del 6 al Superenalotto. Un sogno che vale una fortuna. E saranno in tanti oggi giovedì 11 gennaio 2018 ad attendere l'estrazione. Quello in palio è attualmente il premio più alto al mondo. L'ultima combinazione risale invece allo scorso agosto, quando a Caorle, in provincia di Venezia, finirono 77,7 milioni.

Nel Lazio il premio di prima categoria manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, sempre a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. Il Jackpot attuale occupa l'ottavo posto nella classifica dei premi più alti nella storia del gioco.

Nell'ultima tornata il jackpot è stato sfiorato a Roma, ma con una schedina sono stati centrati tre 5, per una vincita totale di oltre 42mila euro. La giocata, riporta Agipronews, è stata convalidata alla Tabaccheria di via Cappelletta della Giustiniana 67.

E' mancato solo un numero anche a a due fortunati giocatori di Roma e di Zagarolo che hanno centrato due 5 da 14.511,93 euro a testa. Una vincita è stata realizzata a Roma, presso il punto vendita Gruppo Peroni 2012 di via Isacco Newton 84/86. L'altra vincita è stata centrata a Zagarolo, in provincia di Roma, al Caffè Europa di Piazza Stazione FS.

ECCO I NUMERI PIÙ RITARDATARI