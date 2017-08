Supercoppa Italiana Juve-Lazio: venduti 50mila biglietti, pronto il dispositivo di sicurezza

Sarà lo stadio Olimpico di Roma a dare l'avvio alla nuova stagione calcistica con la sfida tra Juventus e Lazio che si giocano la vittoria della Supercoppa italiana. Proprio in relazione al match che si disputerà domenica 13 agosto alle ore 20:45 all'impianto sportivo del Foro Italico si è tenuto l'11 agosto il tavolo tecnico sulla sicurezzza, con il Questore di Roma Guido Marino che ha illustrato le misure in vista della gara di Supercoppa Italiana. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 18.00, venduti circa 50.000 biglietti.

Afflusso per i tifosi della Lazio

Come da tradizione, ai tifosi della S.S. Lazio sono stati destinati i settori curve e distinti nord e la tribuna Tevere; i supporters biancocelesti sono invitati ad arrivare allo stadio dal lato di piazzale Ponte Milvio. I parcheggi dedicati sono, per le auto, in viale XXVII Olimpiade e viale Tor di Quinto; per i motocicli, via Contarini, via Toscano e due aree in piazzale della Farnesina; i pullman “granturismo” potranno sostare in via Macchia della Farnesina.

Afflusso per i tifosi della Juventus

I tifosi della Juventus, che dovranno raggiungere l’impianto da piazzale Clodio, Ponte Duca D’Aosta e Ponte della Musica, potranno parcheggiare le autovetture in piazzale Clodio ed area metro di via Cipro; mentre, per i pullman, è stata riservata una macro area in lungotevere della Vittoria ed in lungotevere Oberdan.

Aree di vigilanza

Per l’intera giornata di domenica, al fine di garantire una maggiore sicurezza a tutti i tifosi, che giungeranno dalle varie parti d’Italia con auto, treni ed aerei, sono state previste 6 aree di vigilanza, con equipaggi dedicati sugli itinerari di afflusso e deflusso.

Vendita alcolici in contenitori di vetro

Il Prefetto di Roma ha disposto che, dalle 3 ore antecedenti l’incontro e fino ad un ora dopo, è vietata la vendita ed il trasporto di bevande in bottiglie o in contenitori di vetro, nelle immediate vicinanze dello stadio e lungo le principali aree di afflusso. È prevista una task force, composta da agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale, per il rispetto dell’ordinanza del Prefetto, nonché per i servizi anti bagarinaggio, parcheggiatori abusivi e venditori abusivi.

"Incidenti zero"

Al termine della riunione, il Questore Marino ha ringraziato le Forze dell’Ordine, il Coni e le società sportive, del risultato di “incidenti zero” raggiunto nell’ultima stagione, preavvisando che la prossima settimana sarà illustrato il modello organizzativo per l’intera stagione 2017/2018, anche alla luce delle recenti direttive del Ministro dell’Interno Minniti e del Capo della Polizia Gabrielli.