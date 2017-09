Giù dal quarto piano dell'ufficio: morto funzionario del ministero

Dramma oggi 5 settembre in via Lucullo, a due passi da via Veneto. Un 58enne, funzionario del ministero dello sviluppo economico, è morto. L'uomo, secondo una ricostruzione degli agenti di Polizia del reparto Volanti e del commissariato di Castro Pretorio, si sarebbe gettato dal quarto piano dagli uffici in cui lavorava.

L'ipotesi del suicidio è la più accreditata secondo la polizia che, comunque, valuta anche altre piste. Sul luogo della tragedia anche la Polizia Scientifica e il Magistrato di turno. Sotto choc i colleghi del funzionario di 58 anni.