Tragedia di Pasquetta: giù dal settimo piano, morto un uomo

Tragedia il giorno di Pasquetta a Roma. In via dei Fulvi un uomo è precipitata nel vuoto dal settimo piano finendo in strada nella zona del quartiere Don Bosco. Un uomo di 41 anni è stato ritrovato priva di vita da un residente del palazzo. E' successo intorno alle 18:30 del 2 aprile.

Immediata la chiamata al 112 e al 118, con gli operatori sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato non vi sarebbero dubbi sul gesto volontario da parte dell'uomo. La salma è stata affidata alla famiglia.