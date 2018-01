Giù dal quinto piano nel cortile condominiale, morta una donna

E' precipitata nel vuoto dal quinto piano, dal suo balcone, finendo nel cortile condominiale. Shock al Torrino dove una donna di 61 anni è stata ritrovata priva di vita da un residente del comprensorio. Un cortile interno, all'interno del quale il tonfo è risuonato chiaramente poco prima delle 10.

Immediata la chiamata al 112 e al 118, con gli operatori sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Secondo quanto riferito dai carabinieri della compagnia Eur non vi sarebbero dubbi sul gesto volontario da parte della donna, sola al momento dell'estremo gesto. La salma è stata affidata alla famiglia.