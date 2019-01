Quadraro: minaccia suicidio, uomo salvato da agenti

Ha minacciato il suicidio, con una corda, in casa. A salvarlo gli agenti della Polizia intervenuti che hanno impedito all'uomo, di 60 anni, di impiccarsi. A dare l'allarme è stato lui stesso che ha chiamato al Numero Unico per le Emergenze dicendo che voleva farla finita.

All'indirizzo indicato sono quindi guinti gli agenti del Reparto Volanti dell'Appio Nuovo che, entrati in casa, hanno staccato gli allacci del gas e, per precauzione, anche la corrente elettrica del palazzo del Quadraro per evitare qualsiasi tipo di possibile esplosione.

Una volta in casa, i poliziotti hanno trovato il 60enne con una corda legata al collo. Immediato il salvataggio. Sul posto è quindi arrivato anche il personale medico. Alla base del gesto una delusione d'amore.