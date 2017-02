Morto suicida il musicista Piero Petrullo: la sua band era attesa alla finale del Festival di Sanremo

È stato trovato morto nel bagno della sua casa di Velletri, dove viveva con gli zii, Piero Petrullo, uno degli storici componenti del gruppo 'Ladri di Carrozzelle' fondato nel 1989 da una compagnia di musicisti con disabilità fisiche. L'uomo, 50enne, da tempo sulla sedia a rotelle dopo un grave incidente stradale avvenuto ai Castelli Romani, si è tolto la vita ieri mattina impiccandosi.

La band era attesa per la serata finale del Festival di Sanremo, come annunciato dal gruppo sulla stessa pagina Facebook. Le indagini sono state affidate aii carabinieri della stazione di Velletri. Il magistrato ha disposto l'autopsia.

PARLA L'AMICO E COLLEGA - "Purtroppo Piero si è suicidato e non capiamo perché - ci racconta al telefono Paolo Falessi, uno dei fondatori dello storico gruppo - E' successo ieri mattina... Domenica, il giorno prima, ci eravamo sentiti al telefono: era allegro come sempre, non c'era nulla che facesse presagire un gesto estremo. Ci dava coraggio, amava divertirsi e stare con noi a suonare e scherzare. Era allegro malgrado quei dolori che negli ultimi tempi lo tormentavano". Sabato sera vi vedremo lo stesso sul palco dell'Ariston? "Sì, ci saremo. L'addio di Piero è un motivo in più per esserci. Lui era un vero 'Ladro di carrozzelle'. E un ladro di carrozzelle non muore mai".

Il musicista dal 2006 al 2010 suonò come percussionista con il gruppo in varie manifestazioni di piazza in molte città italiane, come Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino. Il gruppo, che ora è un laboratorio musicale composto da circa venti musicisti, negli anni '90 divenne molto noto, in quanto gli otto membri erano tutte persone disabili e il nome prese spunto ironicamente da questa loro condizione.

Suonarono anche alle manifestazioni del 1° Maggio a Roma, per le celebrazioni del Giubileo del 2000 e in altre iniziative musicali di grande successo.