Suicidio a Ponte Galeria: guardia giurata trovata morta in auto

Dramma oggi 18 agosto a Ponte Galeria. Una guardia giurata di 36 anni è stata trovata morta in auto. A dare l'allarme, intorno alle 9:40, un passate. L'uomo è stato trovato da un automobilista, vestito con la divisa, riverso all'interno di una Smart parcheggiata tra via Franco D'Amico e via Rudolf Diesel.

Sul posto sono quindi giunti gli agenti del reparto Volanti, il personale della Polizia Scientifica e i poliziotti del Commissariato San Paolo. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di suicidio. Il 36enne presentava una ferita alla testa a seguito di un colpo d'arma da fuoco verosimilmente sparato dalla sua pistola. Si attendono gli esiti degli esami balistici.