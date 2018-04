Ariccia: chiama l'amica e si getta dal ponte Monumentale, morta 29enne

Ennesima tragedia ad Ariccia. Una ragazza di 29 anni si è suicidata dal ponte Monumentale. Il corpo è stato trovato nel parco sottostante intorno alle 5:30 dai Carabinieri accorsi.

La giovane, residente di zona, prima dell'estremo gesto aveva chiamato un'amica per dirle le sue intenzioni. Quindi l'immediata chiamata al Numero Unico per le Emergenze ma era ormai troppo tardi. Sul posto i militari della stazione di Ariccia. E' il secondo episodio in questo anno.