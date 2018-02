Prima si schianta con l'auto, poi si suicida al ponte di Ariccia: morto un giovane

E' stato ritrovato morto ad Ariccia, alle 9:50 di oggi 17 febbraio, un giovane di 22 anni. Ad accorgersi del cadavere sono stati alcuni automobilisti che avevano appena parcheggiato l'auto nell'area sottostante il ponte. Da lì è scattato l'allarme alla Polizia e la ricostruzione della tragedia.

La vittima aveva avuto un incidente autonomo a Genzano, in via Sebastiano Silvestri, intorno alle 2.30. Aveva abbattuto un palo della segnaletica con la sua Fiat Panda che era andata poi a fuoco. Trasportato al pronto soccorso di Albano, in codice giallo, era rimasto fino alle 6 del mattino.

Dopo essere stato dimesso, secondo la ricostruzione degli agenti di Albano, si è quindi diretto ad Ariccia, dove si è gettato dal ponte. La salma è stata trasportata all'ospedale di Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.