Ariccia: un biglietto d'addio poi si getta dal ponte, morto studente

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 23 anni lanciatosi nel vuoto dal ponte monumentale di Ariccia lo scorso 23 febbraio. Lo studente romano, che frequentava l'Università La Sapienza, è morto nella serata di lunedì scorso al policlinico di Tor Vergata per i gravi traumi riportati dopo il volo di circa 40 metri.

Tutto era iniziato intorno alle 10 quando, alcuni passanti, avevano notato il giovane raggiungere il ponte per poi gettarsi nel vuoto. Un volo, attutito, dalla boscaglia del sottostante Parco Chigi.

Sul posto sono quindi immediatamente giunti i Carabinieri di Ariccia, gli agenti della polizia locale per chiudere la strada, i vigili del fuoco di Marino, il soccorso alpino fluviale dei vigili del fuoco di Roma Tuscolano e il personale medico del 118. Il 23enne, vivo, era stato subito trasportato in barella fuori dalla boscaglia poi, in codice rosso, in elisoccorso al Policlinico di Tor Vergata

Ad indagare sulla vicenda erano stati i Carabinieri. Secondo la ricostruzione fatta il 23enne, con auto privata, da Roma si era diretto ad Ariccia. All'interno della vettura i militari avevano anche rinvenuto un biglietto dove lo studente spiegava i suoi intenti che si concludevano con la frase: "Scusate, non ce la faccio più". Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, lunedì il triste annuncio: lo studente 23enne è deceduto.